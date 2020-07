Crescentes casos de Covid-19 em 39 Estados dos EUA lançam sombra sobre celebrações do 4 de Julho

(Reuters) - Casos crescentes de coronavírus em 39 Estados norte-americanos lançam uma sombra sobre as celebrações do 4 de Julho no país, uma vez que especialistas em saúde se preocupam com o risco de as festas em feriados causarem aumento nas infecções que podem sobrecarregar hospitais.

Depois que vilas e cidades em todo o país cancelaram celebrações anuais com fogos de artifício para evitar o aumento de multidões, muitos norte-americanos lançaram foguetes de garrafa e velas romanas deruas e jardins nos subúrbios para comemorarem o Dia da Independência.

Somente nos quatro primeiros dias de julho, 15 Estados registraram aumentos recordes em novos casos de Covid-19, que infectou quase 3 milhões de norte-americanos e matou cerca de 130 mil, segundo compilado da Reuters.

Os casos na Flórida aumentaram em mais de 10 mil por três dos últimos quatro dias, incluindo um salto de 10.059 neste domingo, superando a maior contagem diária relatada por qualquer país europeu durante o auge do surto de coronavírus por lá.

Os casos também estão subindo no Arizona, na Califórnia e no Texas e tendendo a subir nos Estados do Meio-Oeste que tiveram infecções em declínio como Iowa, Ohio e Michigan.