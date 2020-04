Número de mortes por coronavírus nos EUA dobra em uma semana e supera 25 mil, segundo contagem da Reuters

Paciente é transferido em entrada de emergência em hospital em Nova York 13/04/2020 REUTERS/Mike Segar

(Reuters) - As mortes registradas nos Estados Unidos em decorrência do novo coronavírus chegaram a 25 mil nesta terça-feira, dobrando em uma semana, de acordo com uma contagem da Reuters, enquanto autoridades debatiam sobre como reabrir a economia sem reacender o surto.

Os EUA, com a terceira maior população do mundo, têm registrado mais mortes pelo Covid-19 do que qualquer outro país. Há, aproximadamente, um total de 597 mil casos no país, três vezes superior do que em qualquer outro país, com quase 2 milhões de casos registrados à nível global.

Na segunda-feira, os Estados Unidos registraram cerca de 1.500 novas mortes, muito abaixo da média da semana passada, de quase 2.000 mortes a cada 24 horas, de acordo com uma contagem da Reuters. As mortes nos EUA aumentaram em cerca de 1.500 nesta terça, com muitos Estados ainda tendo de reportá-las.

Até o momento nesta semana, as mortes aumentaram, em média, 7% ao dia, em comparação aos 14% na semana passada e aos 30% em muitos dias de março, de acordo com uma contagem da Reuters. Os casos desta semana aumentaram, em média, 5% ao dia, em comparação aos 7,8% da semana passada e aos 30% por dia em março.

As amplas restrições para ficar em casa, como forma de conter a propagação da doença, em vigor há semanas em muitas áreas dos EUA, têm causado um impacto doloroso na economia. Com as empresas fechadas e as restrições a viagens, autoridades e parlamentares estão debatendo quando seria seguro começar a reabrir alguns setores.

Por Lisa Shumaker