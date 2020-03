NY pode ter pico da demanda hospitalar em 21 dias; Estado tem 59 mortos por coronavírus

Governador de NY, Andrew Cuomo 24/03/2020 REUTERS/Mike Segar

(Reuters) - O Estado de Nova York pode ter um pico na demanda por capacidade hospitalar dentro de três semanas devido ao coronavírus, disse o governador Andrew Cuomo em entrevista coletiva nesta sexta-feira, em que anunciou um aumento no número de casos para 44.635 e de mortes para 519.

Até a véspera, o Estado de Nova York tinha 37.258 casos de coronavírus confirmados, com 385 mortes.

Cuomo, falando diante de leitos hospitalares improvisados no Centro de Convenções Jacob K. Javits, em Manhattan, também disse que as escolas do Estado devem permanecer fechadas por mais duas semanas, até 15 de abril.

Reportagem de Nathan Laynem em Wilton, Connecticut