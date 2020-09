Europa pode conviver com Covid-19 gerenciando lockdowns localizados, diz diretor regional da OMS

Diretor regional da OMS para a Europa, Hans Kluge, em Copenhague 27/03/2020 Ida Guldbaek Arentsen /Ritzau Scanpix/ via REUTERS

LONDRES (Reuters) - A Europa pode conviver com a Covid-19 sem uma vacina, apenas com o gerenciamento de surtos por meio de lockdowns localizados, disse o diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a região nesta terça-feira, acrescentando não acreditar no retorno de restrições de amplitude nacional.

“O dia que vamos vencer a pandemia não é necessariamente o da vacina. É quando aprendermos a conviver com a pandemia, e isso pode ser amanhã”, disse Hans Kluge, diretor regional da OMS para a Europa, à Sky News.

Indagado se ele espera a adoção de lockdowns de amplitude nacional para conter uma segunda onda de infecções, ele disse: “Não”.

“Estou otimista, mas não podemos excluir lockdowns localizados”, disse.

Reportagem de Alistair Smout