Na véspera de reabertura da Disney, Flórida registra novo aumento diário de casos de Covid-19

(Reuters) - O Estado norte-americano da Flórida registrou nesta sexta-feira seu segundo maior aumento diário de casos de Covid-19, confirmando ser um epicentro emergente da pandemia do novo coronavírus, enquanto a Walt Disney se prepara para reabrir seus parques temáticos de Orlando, para tristeza de alguns funcionários.

Parque Magic Kingdom, da Disney, vazio durante a pandemia de Covid-19 16/03/2020 REUTERS/Gregg Newton

A Flórida registrou 11.433 casos novos de coronavírus, disse o departamento estadual de saúde, dando mais indícios de que o vírus ainda está se disseminando quase desenfreadamente por partes dos Estados Unidos.

O Estado testemunhou o aumento depois de ser poupado inicialmente do pior do surto que atingiu Nova York e outros Estados do noroeste. O total desta sexta-feira ficou pouco abaixo de sua alta recorde de casos novos, registrada no sábado passado.

Os parques temáticos do Walt Disney World de Orlando reabrirão para um número limitado de convidados no sábado. Para diminuir os riscos, visitantes e funcionários terão que usar máscaras e passar por medições de temperatura, e o resort suspenderá desfiles, queimas de fogos de artifício e outras atividades que provocam aglomerações.

Cerca de 19 mil pessoas, inclusive alguns empregados, assinaram uma petição pedindo que a Disney adie a reabertura do parque, e o sindicato de atores que representa 750 funcionários do Walt Disney World apresentou uma queixa alegando retaliação contra seus membros por causa da exigência do sindicato de que os artistas passem por exames de coronavírus.

A Flórida é um dos poucos Estados que não divulgam o número de pacientes de Covid-19 hospitalizados, no entanto, mais de quatro dúzias de seus hospitais relataram que suas unidades de tratamento intensivo atingiram sua capacidade máxima no início desta semana.

Na quinta-feira, o governador da Flórida, Ron DeSantis, classificou a disparada de casos de “pico” e pediu aos moradores que não se assustem.

“Sei que tivemos vários picos diferentes. Agora estamos em um pico mais alto do que tivemos em maio e no início de junho”.

Scott Burkee, ex-funcionário da Disney, disse que o republicano DeSantis “tem mostrado esforço zero para controlar a disseminação, ele só se preocupa quando Trump o faz. O vírus está claramente descontrolado”.

Burkee, de 43 anos, disse que regras diferentes em condados vizinhos estão prejudicando os esforços para conter a disseminação. “É esta incoerência que está nos prejudicando”, afirmou.

O presidente Donald Trump, um republicano, viajou à Flórida nesta sexta-feira com um cronograma repleto de visitas, inclusive um evento no Comando Sul dos militares dos EUA e uma ação de arrecadação de campanha em um casa particular de Hillsboro Beach.

Os Estados Unidos têm os maiores números de casos e mortes de Covid-19 do mundo. A quantidade de casos confirmados passa de três milhões, de acordo com uma contagem da Reuters, o que cria o temor de os hospitais ficarem sobrecarregados.

Mais de 133 mil norte-americanos já morreram da doença, um fardo que especialistas alertam que provavelmente se agravará devido aos aumentos recordes de números de casos em muitos Estados.

(Por Steve Holland e Susan Heavey, em Washington, e Maria Caspani, em Nova York)

((Tradução Redação Rio de Janeiro; 55 21 2223-7128))