Brasil restringe entrada de estrangeiros por fronteiras terrestres devido ao coronavírus

Ponte da Amizade, que liga o Brasil ao Paraguai, vazia após fechamento da fronteira 18/03/2020 REUTERS/Christian Rizzi

BRASÍLIA (Reuters) - O governo brasileiro determinou nesta quinta-feira o fechamento das fronteiras terrestres do país com Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Paraguai, Peru e Suriname para o ingresso de estrangeiros, por 15 dias, devido ao crescimento da epidemia de coronavírus.

A portaria divulgada pela Casa Civil especifica que a proibição de circulação não restringe a passagem de brasileiros natos, imigrantes com autorização de residência definitiva no Brasil, profissionais estrangeiros em missão de organismos internacionais e diplomatas acreditados no país, além do transporte de cargas.

Também será possível a passagem de residentes nas chamadas “cidades-gêmeas”, onde há fronteira exclusivamente terrestre, como Tabatinga (AM) e Letícia, (Colômbia) e Ponta Porã (MS) e Pedro Juan Caballero (Paraguai).

Será editada uma portaria específica sobre a fronteira com o Uruguai. Segundo o Ministério da Justiça, esse fechamento ainda está em negociação com o país vizinho.

Por Lisandra Paragussu