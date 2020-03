Euro 2020 é adiada em 1 ano por coronavírus, anuncia Uefa

(Reuters) - A Eurocopa de 2020 foi adiada por um ano devido ao surto de coronavírus, informou a União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) nesta terça-feira.

Homem de máscara em frente ao relógio com contagem regressiva para a Euro 2020 em São Petersburgo 16/03/2020 REUTERS/Anton Vaganov

Em nota, a Uefa informou que o campeonato será realizado entre 11 de junho e 11 de julho de 2021.

A confederação estava sob pressão para adiar o torneio e dar às ligas nacionais, que estão suspensas, mais tempo para serem concluídas.

O órgão que controla o futebol europeu realizou uma videoconferência com todas as 55 federações nacionais afiliadas e representantes de clubes, ligas e jogadores antes de apresentar a decisão.

É a primeira vez na história que a competição é adiada.

Notícias sobre o adiamento eclodiram depois que a Reuters soube que a Uefa havia cancelado suas reservas de hotéis em Copenhague, uma das cidades-sede do campeonato, que estava programado para ocorre de 12 de junho a 12 de julho deste ano.

O CPH Hotel disse à Reuters por telefone que a Uefa tinha reservado 80 de seus 102 quartos, mas cancelou há pouco mais de uma semana.

O Marienlyst Strandhotel, onde a equipe dinamarquesa geralmente se concentra, informou à Reuters em um e-mail que a Uefa também cancelou os quartos reservados em nome do time dinamarquês.

A decisão de adiar o torneio de 24 equipes ocorre em meio a uma paralisação do futebol e de outros esportes por causa do surto de coronavírus.

O vírus infectou quase 180 mil pessoas e matou mais de 7 mil em todo o mundo, com o epicentro agora na Europa, à medida que as taxas de infecção diminuem na China, onde o surto começou.

Todas as cinco principais ligas nacionais da Europa - Inglaterra, Espanha, Itália, França e Alemanha - estão suspensas, juntamente com a Liga dos Campeões, a Liga Europa e as eliminatórias da Copa do Mundo.

As ligas pediram à Uefa para priorizar a conclusão de competições nacionais, refletindo a preocupação de que clubes de toda a Europa perderão receita associada aos dias de jogos por não completarem a temporada e ainda terem que pagar os salários de seus jogadores.

As cidades anfitriãs da Euro são Amsterdã, Baku, Bilbao, Bucareste, Budapeste, Copenhague, Dublin, Glasgow, Londres, Munique, Roma e São Petersburgo.

Por Brian Homewood