Prefeitura do Rio confirma volta do futebol na 5ª-feira com jogo do Flamengo

Homem corre com máscara no entorno do Maracanã 23/04/2020 REUTERS/Sergio Moraes

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A bola vai voltar a rolar no gramado do Maracanã na quinta-feira, pela primeira vez desde a interrupção provocada pela pandemia do coronavírus, com o jogo entre Flamengo e Bangu pelo campeonato estadual do Rio de Janeiro, informou o prefeito Marcelo Crivella.

A decisão da retomada do futebol carioca já tinha sido tomada em uma reunião de clubes que terminou de madrugada, após a prefeitura da capital fluminense ter autorizado a realização de eventos esportivos sem público como parte da flexibilização das medidas de distanciamento social decretadas para conter a disseminação do novo coronavírus.

O prefeito defendeu que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) autorize os clubes que queiram entrar em campo imediatamente a jogar, mas que não obrigue os times que não queiram a entrar em campo.

Botafogo e Fluminense já anunciaram ser contra a volta do futebol carioca neste momento, diante do número crescente de casos de Covid-19 no Brasil. Na terça-feira, o país registrou novo recorde de casos em 24 horas.

“Nosso apelo é que aqueles clubes que acham que não devem voltar agora não sofram punições. A abertura das fases não é obrigatória”, disse Crivella a jornalistas.

“A gente pede que nesse momento de pandemia que se leve isso em consideração. Amanhã se aparece um atleta que voltou por imposição, pega Covid e morre as pessoas vão dizer que voltou na hora errada. Os que acham que devem voltar, voltem, como Flamengo e Bangu”, adicionou.

O presidente do Botafogo, Nelson Mufarej, disse que o clube aceitaria jogar em julho. “Não existe jogar agora na semana que vem... precisamos de ao menos 15 dias para treinar. Queremos jogar, mas em julho, e não queremos judicializar, mas se tiver que me previnir vamos na Justiça Desportiva”, afirmou.

O futebol no Rio de Janeiro foi interrompido em meados de março devido à pandemia, assim como em diversos outros Estados do país.