Seleção brasileira de 1982 se reúne para ajudar a combater Covid-19

Paulo Roberto Falcão 26/07/2007 REUTERS/Giampiero Sposito

(Reuters) - Membros da seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo de 1982 se reuniram para pedir que a população trabalhe junta e doe dinheiro para ajudar as favelas do país a evitar os piores estragos do coronavírus.

Em uma iniciativa liderada por Paulo Roberto Falcão, 19 ex-jogadores, incluindo Zico, Júnior e Leandro, gravaram uma mensagem em vídeo pedindo doações.

“A seleção brasileira de 1982 ficou conhecida por sua criatividade, pela união e pelo trabalho ético”, afirmou Falcão. “Agora vamos entrar em campo de novo pelo Brasil.”

O ex-meia da AS Roma e Internacional disse que 2,6 milhões de reais foram arrecadados em menos de uma semana.

O apelo dos ex-craques é o mais recente de uma série de esforços de atletas e ex-atletas brasileiros para ajudar o país a lidar com os efeitos da Covid-19.

Mais de 900 brasileiros já morreram com o vírus, mas os médicos temem que o número de mortos possa aumentar exponencialmente se a doença avançar pelas favelas densamente povoadas.

A seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo de 1982, na Espanha, é considerada uma das melhores equipes que não conseguiu vencer o torneio.

Depois de vencer a União Soviética, Escócia, Nova Zelândia e Argentina, o Brasil precisava de um empate contra a Itália para chegar às semifinais. No entanto, um hat-trick de Paolo Rossi deu à Itália uma vitória por 3 x 2 e os ajudou no caminho para a final, onde derrotaram a Alemanha Ocidental.

Todo o time brasileiro, exceto Sócrates, o goleiro Waldir Peres e o meia Batista ainda estão vivos e contribuíram com o vídeo para a iniciativa de Falcão.

Reportagem de Andrew Downie