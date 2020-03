Uefa adia todos os jogos da Champions na próxima semana em reação ao coronavírus

Jogador do Chelsea, Callum Hudson-Odoi, que teve teste positivo para o novo coronavírus 29/12/2019 Action Images via Reuters/Matthew Childs

(Reuters) - A Uefa adiou todas as partidas da Liga dos Campeões e da Liga Europa que deveriam acontecer na próxima semana por causa do surto de coronavírus, informou a entidade organizadora do futebol europeu em um comunicado nesta sexta-feira.

“À luz dos desdobramentos causados pela disseminação do Covid-19 na Europa e das decisões relacionadas tomadas por vários governos, todas as partidas de competições de clubes da Uefa agendadas para a próxima semana estão adiadas”, disse a Uefa.

A entidade acrescentou que as rodadas de quartas de final da Liga dos Campeões e da Liga Europa marcadas para 20 de março também foram adiadas pelo mesmo motivo.

A decisão chega antes de uma reunião de crise agendada para terça-feira na qual a Uefa cogitará todas as opções para o próximo período, incluindo a possibilidade de postergar a Euro 2020, torneio agendado para junho e julho.

O Chelsea, time inglês que deveria viajar para enfrentar o Bayern de Munique em um jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões na quarta-feira, anunciou que o meia-atacante Callum Hudson-Odoi foi diagnosticado com o vírus e que todo o elenco está em quarentena.

As partidas de terça-feira da Juventus contra o Olympique de Lyon e do Manchester City contra o Real Madrid na Liga dos Campeões já foram adiadas porque os jogadores da Juventus e do Real Madrid estão em quarentena.

No dia em questão, a Uefa realizará uma videoconferência com todas as 55 federações esportivas, além de representantes de times, ligas e jogadores, para debater a situação, o que incluirá várias opções para encerrar a temporada, e lidar com a questão da Euro 2020, que poderia ser adiada.

As principais ligas europeias estão em compasso de espera por causa do surto, que já matou mais de 4.900 em todo o mundo.

A liga inglesa também suspendeu partidas depois que o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, foi diagnosticado com a doença.

Por Simon Jennings e Simon Evans