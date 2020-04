Ministros da Saúde do G20 iniciam reunião virtual sobre o coronavírus, diz TV saudita

RIAD (Reuters) - Os ministros da Saúde do grupo do G20 iniciaram neste domingo uma reunião virtual para trabalhar em uma resposta conjunta à pandemia do novo coronavírus, informou a emissora estatal da Arábia Saudita.

A reunião dos países-membros conta ainda com a participação de líderes de Espanha, Cingapura, Jordânia e Suíça, além de entidades internacionais e regionais, incluindo a Organização Mundial da Saúde e o Banco Mundial, informou um comunicado do G20.

A Arábia Saudita ocupa, atualmente, a presidência do grupo.

(Reportagem de Dahlia Nehme)