Globo de Ouro de 2021 é adiado para fevereiro devido ao coronavírus

Atrizes Scarlett Johansson e Nicole Kidman no tapete vermelho do Globo de Ouro 05/01/2020 REUTERS/Mario Anzuoni

LOS ANGELES (Reuters) - A cerimônia anual de entrega dos prêmios Globo de Ouro para produções do cinema e da televisão foi adiada para fevereiro de 2021, disseram os organizadores do evento nesta segunda-feira.

A cerimônia do Globo de Ouro, que dá início à temporada de premiações de Hollywood, agora acontecerá no dia 28 de fevereiro, em vez da data habitual no primeiro domingo de janeiro.

A decisão ocorre na esteira do adiamento em dois meses do Oscar, para 25 de abril, também por causa dos efeitos da pandemia de coronavírus na indústria do entretenimento.

Por Jill Serjeant