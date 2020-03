Ministro Heleno, do GSI, tem teste positivo para coronavírus

04/03/2020 REUTERS/Adriano Machado

(Reuters) - O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, Augusto Heleno, disse nesta quarta-feira que teve resultado positivo em um segundo teste para o novo coronavírus.

“Informo que o resultado do meu segundo exame, realizado no HFA, acusou positivo. Aguardo a contraprova da FioCruz. Estou sem febre e não apresento qualquer dos sintomas relacionados ao COVID-19. Estou isolado, em casa, e não atenderei telefonemas”, disse o ministro em publicação no Twitter.

Heleno, de 72 anos, fez parte da comitiva da viagem do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos neste mês. Antes dele, o secretário de Comunicação da Presidência, Fabio Wajngarten, que também integrou a comitiva, já havia tido exame positivo para o novo coronavírus.

Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro