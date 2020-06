Autores de estudo publicado na Lancet sobre hidroxicloroquina retiram artigo

27/05/2020 REUTERS/George Frey

NOVA YORK (Reuters) - Três autores de um artigo que constatou que a hidroxicloroquina aumentou o risco de morte em pacientes com Covid-19 retiraram o estudo diante de preocupações com a qualidade dos dados da pesquisa.

Eles disseram que a Surgisphere, empresa que forneceu os dados, não iria transferir o conjunto completo de dados para uma análise independente, e “não podem mais garantir a veracidade das fontes primárias de dados”.

O estudo foi publicado na revista científica sobre medicina do Reino Unido The Lancet no mês passado.

Por Michael Erman