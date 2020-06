Primeira candidata indiana a vacina contra Covid-19 é aprovada para testes em humanos

Profissional de saúde em trajes de proteção checa temperatura de morador em área de favela em Mumbai, na Índia 30/06/2020 REUTERS/Francis Mascarenhas

(Reuters) - A potencial vacina contra Covid-19 da Bharat Biotech foi aprovada para ser testada em humanos, tornando-a a primeira candidata indiana a receber o aval da agência reguladora local em um momento em que aumentam os casos da doença respiratória causada pelo novo coronavírus no país de 1,3 bilhão de habitantes.

A Controladoria-Geral de Medicamentos da Índia aprovou o pedido da companhia para realizar as Fases 1 e 2 de testes clínicos da Covaxin, que foi desenvolvida em conjunto com o Instituto Nacional de Virologia do Conselho Indiano de Pesquisa Médica, informou a empresa em comunicado na segunda-feira.

Os testes clínicos em humanos com a vacina devem começar em todo o país em julho.

A Índia, que está atrás apenas de Estados Unidos, Brasil e Rússia em número de casos de Covid-19, registrou perto de 20 mil novas infecções na segunda-feira, de acordo com dados do Ministério da Saúde do país.

Mais de 16 mil pessoas morreram por causa da doença desde o primeiro caso na Índia em janeiro —um número baixo se comparado com o de países com quantidade similares de casos. Mas especialistas temem que os hospitais do país densamente povoado não serão capazes de lidar com o aumento dos casos.

Nenhuma vacina foi aprovada ainda para uso comercial contra a doença, mas mais de uma dúzia delas, das mais de 100 candidatas em todo o mundo, está sendo testada em humanos.

Reportagem de Shanti S Nair e Bhargav Acharya em Bengaluru