Vendedora usa máscara de proteção enquanto conversa com clientes em Teerã 20/04/2020 WANA (West Asia News Agency)/Ali Khara via REUTERS

(Reuters) - O número de mortos pelo surto do novo coronavírus no Irã aumentou em 90 nas últimas 24 horas, para 5.481, disse o porta-voz do Ministério da Saúde Kianush Jahanpur em pronunciamento na TV estatal nesta quinta-feira.

O número de casos diagnosticados do novo coronavírus no Irã atingiu 87.026, disse ele.

Reportagem de Babak Dehghanpisheh