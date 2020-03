Guarda de trânsito usa máscara de proteção em Teerã 26/03/2020 WANA (West Asia News Agency)/Ali Khara via REUTERS

DUBAI (Reuters) - O total de mortes pelo novo coronavírus no Irã cresceu para 2.757, com o registro de 117 casos fatais nas últimas 24 horas, disse um porta-voz do Ministério da Saúde na TV estatal nesta segunda-feira, acrescentando que o total de infecções confirmadas subiu para 41.495.

“Nas últimas 24 horas, tivemos 117 novas mortes e 3.186 casos confirmados de pessoas infectadas pelo coronavírus”, afirmou o porta-voz, pedindo que os iranianos fiquem em suas casas.

Por Parisa Hafezi