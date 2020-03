Número de mortos por coronavírus no Irã aumenta em 139, para 2.517 nas últimas 24 horas

DUBAI (Reuters) - O número de mortos pelo surto de coronavírus no Irã saltou para 2.517 neste sábado, com 139 novas mortes nas últimas 24 horas, disse o porta-voz do Ministério da Saúde do país Kianoush Jahanpour.

O número total de casos diagnosticados subiu em 3.076, disse ele na TV estatal, acrescentando que 3.206 pacientes estão em condições críticas.

O presidente do Irã, Hassan Rouhani, assegurou mais cedo à população que o país, um dos mais afetados pela pandemia, tem um sistema de saúde forte capaz de lidar com uma eventual rápida progressão da doença.

Em comentários transmitidos pela TV estatal, ele disse que seu governo alocou 20% do orçamento para combater a epidemia.

DUBAI (Reuters)

