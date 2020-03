Mortes por coronavírus no Irã superam 1.280; 1 pessoa morre a cada 10 minutos

Membro de equipe médica checa temperatura de clérigo em meio a preocupações com aumento de infecções por coronavírus no Irã 15/03/2020 REUTERS/Alaa al-marjan

DUBAI (Reuters) - O número de mortes pelo novo coronavírus no Irã chegou a 1.284 nesta quinta-feira, informou o Ministério da Saúde, com um total de 18.407 casos confirmados na República Islâmica.

A propagação do vírus prejudicou as comemorações do Irã pelo ano novo de Nowruz, que começa na sexta-feira. As autoridades orientaram que as pessoas fiquem em casa e evitem viajar durante o feriado para ajudar a reduzir o contágio.

“Com 149 novas mortes nas últimas 24 horas, o total de mortos pelo vírus chegou a 1.284. Infelizmente, temos 1.046 novos casos de infecção desde ontem”, disse o vice-ministro da Saúde, Alireza Raeisi, na televisão estatal.

O número representa uma morte a cada 10 minutos no Irã, tuitou o porta-voz do ministério nesta quinta-feira, acrescentando que cerca de 50 pessoas são infectadas por hora. O país é o mais afetado pelo novo coronavírus no Oriente Médio.

O governo ordenou o fechamento de instituições de ensino e proibiu eventos esportivos, culturais e religiosos.

O chefe de energia nuclear do Irã, Ali Akbar Salehi, disse à TV estatal nesta quinta-feira que o Irã não comemoraria a celebração anual de seus programas nucleares devido ao surto de Covid-19.

(Por Parisa Hafezi)

