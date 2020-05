Itália deixou pior fase da emergência de Covid-19, diz premiê

Primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, em Roma 20/05/2020 REUTERS/Remo Casilli

ROMA (Reuters) - A Itália deixou a pior parte da emergência da Covid-19 para trás e, à medida que as restrições são lentamente suspensas, o país deve agora entrar na nova fase com confiança e responsabilidade, disse o primeiro-ministro Giuseppe Conte nesta quinta-feira.

“Podemos dizer que o pior está para trás... não podemos parar para esperar uma vacina, caso contrário ficaríamos com uma sociedade e um sistema de produção comprometidos irreparavelmente”, afirmou Conte, descrevendo o recente pacote de estímulo do governo no Parlamento.

O premiê também disse que os bancos “podem e devem fazer mais, especialmente para acelerar os procedimentos para conceder empréstimos garantidos pelo Estado”.

Por Angelo Amante