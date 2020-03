Itália deve proibir eventos públicos para conter coronavírus, segundo projeto de decreto

Cidade de Nembro, na província de Bergamo, onde a Itália considera estabelecer uma nova região de quarentana devido ao coronavírus 04/03/2020 Local Team/REUTERS TV via REUTERS

ROMA (Reuters) - O governo da Itália deve fechar cinemas e teatros e proibir eventos públicos em todo o país para tentar conter o surto de coronavírus, de acordo com um projeto de decreto elaborado nesta quarta-feira.

O decreto visto pela Reuters ordena “a suspensão de eventos de qualquer natureza... que envolvam a concentração de pessoas e não permitam que uma distância de segurança de pelo menos um metro seja respeitada”.

O projeto de decreto também pede aos italianos que evitem abraçar e apertar as mãos para evitar, tanto quanto possível, uma maior propagação da doença, que está concentrada principalmente nas regiões do norte do país.

Reportagem de Giuseppe Fonte