Número diário de mortes por coronavírus na Itália cai, mas novos casos aumentam

Pessoas fazem fila, em Roma, para receber máscaras de proteção gratuitas compradas por evangélicos na China 22/04/2020 REUTERS/Yara Nardii

ROMA (Reuters) - As mortes pela epidemia de Covid-19 na Itália aumentaram em 437 nesta quarta-feira, contra 534 no dia anterior, informou a Agência de Proteção Civil do país, enquanto a contagem diária de novas infecções aumentou para 3.370, ante 2.729 na terça-feira.

O total de mortos desde o surgimento do surto, em 21 de fevereiro, agora é de 25.085, segundo a agência, o segundo maior número de fatalidades do mundo, atrás apenas da dos Estados Unidos.

O acumulado de casos confirmados é de 187.327, o terceiro maior número global, atrás de Estados Unidos e Espanha.

As pessoas registradas como portadoras atualmente da doença caíram para 107.699, praticamente estável ante os 107.709 anteriores.

Havia 2.384 pessoas em terapia intensiva nesta quarta-feira, contra 2.471 na terça, mantendo um declínio de longa duração. Dos infectados originalmente, 54.543 foram declarados recuperados, contra 51.600 no dia anterior.