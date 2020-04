Itália tem menor número diário de mortes por coronavírus desde 19/3, mas registra alta em novos casos

Mulher com máscara de proteção em Capri, na Itália 24/04/2020 REUTERS/Ciro De Luca

ROMA (Reuters) - As mortes da epidemia de Covid-19 na Itália aumentaram em 420 nesta sexta-feira, o menor número diário desde 19 de março, disse a Agência de Proteção Civil, mas a quantidade de infecções novas subiu das 2.646 de quinta-feira para 3.021.

O número de mortes desta sexta-feira foi menor do que as 464 do dia anterior.

O total de mortes desde que o surto veio à tona no dia 21 de fevereiro está em 25.969, disse a agência — o segundo maior do mundo, só atrás dos Estados Unidos.

O número total de casos confirmados é de 192.994, o terceiro maior do mundo, atrás de EUA e Espanha.

As pessoas registradas como atuais portadoras da doença diminuíram das 106.848 de quinta-feira para 106.527, o quinto recuo diário consecutivo.

Nesta sexta-feira, havia 2.173 pessoas em tratamento intensivo, menos do que as 2.267 do dia anterior, o que manteve um declínio duradouro. Dos infectados inicialmente, 60.498 foram declarados recuperados, mais do que os 57.576 do dia anterior.

A agência disse que 1,148 milhão de pessoas foram examinadas para se detectar o vírus, cifra superior aos 1,053 milhão de quinta-feira, em uma população de cerca de 60 milhões de habitantes.

Por Crispian Balmer