Total de mortes em um dia na Itália cai para o menor número desde 17 de março

Profissional de saúde em hospital de Varese, Itália, durante pandemia de coronavírus 09/04/2020 REUTERS/Flavio Lo Scalzo

MILÃO (Reuters) - Mortes pela epidemia de COVID-19 na Itália cresceram em 415 neste sábado, a menor contagem diária desde 17 de março, afirmou a Agência de Proteção Civil.

O número de novas infecções também foi o menor em cinco dias, em 2.357, em comparação com 3.021 na sexta-feira. O total de mortes foi um pouco menor do que as 420 de sexta.

O total de fatalidades desde o começo da pandemia, em 21 de fevereiro, agora está em 26.384, disse a agência, o segundo maior do mundo depois dos Estados Unidos.

O número de casos confirmados era 195.351, o terceiro maior total atrás de Estados Unidos e Espanha.

As pessoas registradas com a doença atualmente caiu para 105.847 de 106.527 na sexta-feira, o sexto dia consecutivo de declínio.

Havia 2.102 pessoas em tratamento intensivo no sábado, contra 2.173 na sexta-feira, mantendo uma queda que já vem de longa data. Dos originalmente infectados, 63.120 foram declarados recuperados, contra 60.498 um dia antes.

A agência afirmou que 1,187 milhão de pessoas foram testadas para o vírus contra 1,148 milhão no dia anterior, em uma população com aproximadamente 60 milhões.

Reportagem de Lisandra Paraguassu