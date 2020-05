Itália registra queda no número diário de novos casos e mortes por coronavírus

MILÃO (Reuters) - As mortes pela epidemia de Covid-19 na Itália aumentaram em 194 no sábado, contra 243 no dia anterior, informou a Agência de Proteção Civil, enquanto a contagem diária de novos casos caiu de 1.327 na sexta-feira para 1.083.

O número total de mortos desde o surgimento do surto em 21 de fevereiro é de 30.395, segundo a agência, a terceira maior do mundo, depois de Estados Unidos e Reino Unido.

O número de casos confirmados é de 218.268, o terceiro maior número global atrás dos Estados Unidos e da Espanha.

As pessoas registradas como portadoras da doença caíram de 87.961 para 84.842 no dia anterior.

Havia 1.034 pessoas em terapia intensiva no sábado, contra 1.168 na sexta-feira, mantendo um declínio de longa duração. Dos inicialmente infectados, 103.031 foram declarados recuperados contra 99.023 no dia anterior.

A agência disse que 1,645 milhão de pessoas foram testadas para o vírus contra 1,609 milhão na sexta-feira, em uma população de cerca de 60 milhões.

