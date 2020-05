Total diário de novos casos e mortes por coronavírus na Itália caem

ROMA (Reuters) - As mortes da pandemia de Covid-19 na Itália aumentaram em 165 neste domingo, um recuo diante dos 194 óbitos no dia anterior, afirmou a Agência de Proteção Civil, assim como o total diário de novos casos caiu para 802, ante 1.083 no sábado.

O total de mortes desde que o surto tornou-se conhecido em 21 de fevereiro agora está em 30.560, disse a agência, o terceiro maior do mundo, depois de Estados Unidos e Reino Unido.

Foi o menor número de mortes em um dia desde 9 de março, embora, nas últimas semanas, a contagem de mortes tenda a cair nos domingos e subir novamente no dia seguinte.

Pela primeira vez desde o começo de março, os novos casos ficaram abaixo de 1.000, com o total de infecções confirmadas em 219.070, o terceiro maior globalmente, atrás de EUA e Espanha.

As pessoas registradas ainda com a doença caiu para 83.324 de 84.842 no dia anterior.

Havia 1.027 pessoas em tratamento intensivo no domingo, ante 1.034 no sábado, mantendo um declínio constante há algum tempo. Dos originalmente infectados, 105.186 foram declarados recuperados contra 103.031 no dia anterior.

A agência disse que 1,676 milhão de pessoas foi testada para vírus, contra 1,645 milhão no sábado, de uma população de aproximadamente 60 milhões.

Na segunda-feira, a Itália começou gradualmente levantar as restrições draconianas que o governo impôs no começo de março para conter o surto, permitindo que as pessoas saiam de casa mais livremente e que as empresas reabram.

Reportagem de Giulia Segreti e Gavin Jones