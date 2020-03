Técnico do Flamengo tem teste "positivo fraco ou inconclusivo" para coronavírus; aguarda contraprova

Jorge Jesus dirige o Flamengo no jogo contra a Portuguesa, no Campeonato Carioca, sem público devido ao coronavírus 14/03/2020 REUTERS/Ricardo Moraes

(Reuters) - O técnico do Flamengo, Jorge Jesus, teve um resultado “positivo fraco ou inconclusivo para um teste para coronavírus, está isolado e sendo monitorado enquanto aguarda outros exames, informou o clube.

O português de 65 anos passou por exames junto com o elenco e Departamento de futebol na semana depois que um dirigente foi internado com suspeita da doença. Jesus está isolado e monitorado e aguardava novo exame para confirmar a doença já que o primeiro resultado apresentou sinais brandos de coronavírus.

“O treinador Jorge Jesus realizou um primeiro teste para o covid-19 e o resultado foi um positivo fraco ou inconclusivo. A contraprova do resultado está sendo realizada”, diz o Flamengo em comunicado.

“O Mister está sob os cuidados do departamento médico do Flamengo e apresenta quadro estável de saúde”, adicionou o clube.

No sábado, em jogo pelo campeonato carioca ele já alertava para o risco da doença e pedia a paralisação do Campeonato Estadual em nome da saúde e integridade dos profissionais.

Nesta segunda-feira a federação do Estado decidiu pela paralisação do Estadual por 15 dias.

“Além disso, as competições que ainda não começaram estão adiadas. A Ferj também recomendou aos filiados que interrompam e suspendam todas as atividades do departamento de futebol, tais como, treinamentos e quaisquer outras que implique em aglomeração, principalmente em ambientes fechados”, informou a Ferj.

Reportagem de Rodrigo Viga Gaier