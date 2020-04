Sterling e Alexander-Arnold estão entre jogadores confirmados para ePremier League

(Reuters) - Vários jogadores importantes se inscreveram para representar seus clubes no torneio de videogame ePremier League Invitational, na próxima semana, para arrecadar recursos para o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS) durante a pandemia de coronavírus.

Na edição inaugural do torneio eliminatório, os jogadores testarão suas habilidades no videogame FIFA 20 entre 20 e 25 de abril, no conforto de suas casas.

Entre os jogadores que confirmaram sua participação estão Raheem Sterling, do Manchester City; Trent Alexander-Arnold, do Liverpool; Diogo Jota, do Wolverhampton Wanderers, e Wilfried Zaha, do Crystal Palace.

A arrecadação será doada à iniciativa #PlayersTogether criada por jogadores da liga inglesa para ajudar o NHS.

Reportagem de Shrivathsa Sridhar, em Bengaluru