Mães podem passar coronavírus para fetos, dizem médicos chineses

Mãe ajuda filho a colocar máscara no aeroporto de Kuala Lumpur, na Malásia 04/02/2020 REUTERS/Lim Huey Teng

XANGAI (Reuters) - Mulheres grávidas infectadas com o novo coronavírus podem passar a doença para seus fetos, disseram médicos no Hospital Infantil de Wuhan nesta quarta-feira, de acordo com a emissora de TV estatal CCTV.

Os médicos detectaram a possibilidade depois de uma paciente infectada pelo novo coronavírus dar à luz um bebê no dia 2 de fevereiro. O recém-nascido foi testado para a doença 30 horas depois e foi confirmado que ele tem o vírus.

Wuhan é o epicentro de um surto do coronavírus que se espalhou pela China e por outros países. Na China continental já foram registradas 490 mortes e 24.324 casos confirmados de infecção.

O recém-nascido tem sinais vitais estáveis e sem febre ou tosse, mas tinha falta de ar, disseram os médicos. A radiografia de tórax mostrou sinais de infecção e houve algumas anomalias nas funções hepáticas.

“Isso nos lembra de prestar atenção à possibilidade de transmissão do coronavírus de mãe para bebê”, disse o médico-chefe do departamento de medicina neonatal do Hospital Infantil de Wuhan, Zeng Lingkong.

O hospital também divulgou detalhes de um segundo caso envolvendo um bebê que nasceu saudável em 13 de janeiro. A babá do bebê foi diagnosticada mais tarde com o vírus e a mãe dias depois. O bebê começou a apresentar sintomas em 29 de janeiro.

“Se foi a babá do bebê que passou o vírus para a mãe que o transmitiu para o bebê, não podemos ter certeza neste momento. Mas podemos confirmar que o bebê estava em contato próximo com pacientes infectados pelo novo coronavírus, que mostra que os recém-nascidos também podem ser infectados”, disse Zeng.

Ele acrescentou, porém, que nenhum dos bebês infectados estava em estado crítico.

(Reportagem de Brenda Goh e Colin Qian)

