Maia defende decisão conjunta sobre prorrogação de auxílio emergencial e pede posição do governo

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, em Brasília 11/03/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu nesta quinta-feira que uma prorrogação do auxílio emergencial de 600 reais seja discutida em conjunto com a equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro, e pediu que o governo se posicione oficialmente sobre o assunto.

Maia disse que há consenso entre parlamentares sobre a importância da renda e disse que qualquer discussão levará em conta a realidade fiscal do país.

“A gente sabe das dificuldades, a gente entende a preocupação do governo, e gostaria de ter uma posição oficial do governo”, disse o presidente, questionado sobre a possibilidade de prorrogação do benefício no mesmo valor, mas dividido em duas parcelas de 300 reais.

“Sabemos que existe um custo”, afirmou, defendendo que, por essa razão, uma proposta sobre o tema precisa ser construída “de forma coletiva com a equipe econômica”.

“Defendo que o governo comece a fazer esse debate de forma oficial.”

Maia considero, ainda, haver brecha para a discussão de um “último” programa de refinanciamento de dívidas —o Refis— dentro do debate da reforma tributária.

A reforma pode ter suas discussões retomadas, ainda que de maneira remota, nas próximas semanas, segundo o presidente da Câmara.