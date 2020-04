Bolsonaro não é apenas dono de uma conta no Twitter e ter cuidado ajuda, diz Maia

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia 08/08/2019 REUTERS/Amanda Perobelli

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quarta-feira que o presidente Jair Bolsonaro deveria ter um cuidado maior em relação ao que posta no Twitter, referindo-se a vídeo, posteriormente apagado do perfil presidencial, de autoria desconhecida em que um homem reclama de desabastecimento em Belo Horizonte.

Para o presidente da Câmara, os tuítes de Bolsonaro —havia ainda críticas a governadores—, com “informações desencontradas” podem gerar “preocupação” na sociedade.

“É claro que o... presidente deveria ter cuidado maior em relação ao que posta. Ele hoje não é apenas dono de uma conta, um endereço no Twitter. Hoje ele é o presidente da República, e quando ele fala pelo Twitter, ele fala como presidente”, disse Maia em entrevista ao chegar à Câmara

“Então, eu acho que um cuidado maior com os posts ajuda, porque vindo do presidente, certamente passa, num primeiro momento, como uma informação verdadeira e que pode gerar preocupação e um pânico maior na sociedade.”

Na noite de terça-feira, Bolsonaro fez um pronunciamento em que em que baixou o tom e propôs um pacto contra o coronavírus. Mas na manhã desta quarta, o presidente voltou à carga contra governadores e publicou o vídeo no qual um homem defende a postura de Bolsonaro nas últimas semanas contra o isolamento horizontal como instrumento de combate à disseminação do novo vírus.

No final da manhã, após questionamentos sobre a veracidade da gravação, Bolsonaro apagou o vídeo tanto do Twitter quanto do Facebook.

“Ontem o presidente fez um discurso... que foi elogiado por muitos, muitas pessoas que defendem o presidente elogiaram o discurso. Significa que tem uma parte importante da sociedade que quer o entendimento, quer o diálogo, quer a união, não quer os conflitos”, avaliou Maia.

“Então ontem ele foi nessa linha. Hoje, no Twitter, vai contra o que colocou ontem. Acho que essas informações desencontradas é que podem, devem gerar preocupação em toda a sociedade.”

Reportagem de Maria Carolina Marcello