Maia volta a defender “orçamento de guerra” para enfrentar crise por coronavírus

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia 11;03;2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que deve ser apresentada entre esta segunda e a terça-feira uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para separar o Orçamento do governo os gastos com o enfrentamento da crise causada pelo novo coronavírus.

Em entrevista à CNN, Maia defendeu a medida como uma forma de facilitar e agilizar a alocação de recursos emergenciais. Mais cedo, em debate virtual com o BTG Pactual, Maia afirmou que a medida irá estabelecer um regime extraordinário de contratações para o momento de crise por conta do novo coronavírus, separado do Orçamento principal.

Reportagem de Maria Carolina Marcello