Maia defende renda de R$500 para vulneráveis por três meses

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia 08/04/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu nesta quinta-feira que seja garantida renda aos mais vulneráveis durante a crise do coronavírus e afirmou que a Câmara trabalha em projeto para garantir a trabalhadores informais e integrantes do Bolsa Família benefício de 500 reais por três meses.

Maia acrescentou que é necessário gerar as condições para que as determinações da Organização Mundial de Saúde (OMS) possam ser seguidas no país. O deputado externou o temor de pessoas saírem do isolamento por questões econômicas e de sobrevivência. Maia voltou a defender que o governo federal coordene as ações e mantenha o diálogo com os demais Poderes, governadores e prefeitos.

Reportagem de Maria Carolina Marcello; Edição de Alexandre Caverni