Mandetta diz que houve subnotificação de casos de coronavírus e que números devem subir

11/03/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse nesta quarta-feira que houve uma subnotificação de casos do novo coronavírus no país, mas ressaltou que os números agora devem subir.

Segundo Mandetta, que participa de entrevista coletiva do presidente Jair Bolsonaro com ministros no Palácio do Planalto sobre o Covid-19 —todos usando máscaras de proteção—, agora todos os laboratórios centrais estão capacitados para fazer os exames do coronavírus.

Mandetta também anunciou que foi interrompida nesta quarta-feira a exportação de itens que são importantes para tratamento da epidemia, especialmente respiradores.

“As medidas agora são de espectro muito maior do que apenas o da saúde”, disse.