Mandetta reforça importância do isolamento e faz apelo por cuidado redobrado

Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, durante entrevista coletiva em Brasília 30/03/2020 REUTERS/Ueslei Marcelino

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, voltou a defender nesta quarta-feira as medidas de isolamento social como meio para conter a disseminação do coronavírus, ressaltando que a escassez de equipamentos de proteção reforça essa necessidade, e fez um apelo por cuidado redobrado neste momento.

Segundo Mandetta, o coronavírus parou a produção dos equipamentos de proteção individual na China que os hospitais do mundo todo usam, provocando uma escassez. O ministro afirmou que uma compra enorme realizada pelos Estados Unidos no país asiático derrubou encomendas feitas pelo Brasil.

“Se não fizermos retenção social e relaxarmos no grau de contágio, podemos ficar com uma série de problemas em equipamentos de proteção, porque não estamos conseguindo comprar de forma regular”, disse o ministro em entrevista coletiva.

“Hoje nós estamos muito preocupados com a regularização de estoques de equipamentos de proteção”, acrescentou, destacando que a hora é de “redobrar o cuidado”.

O ministro afirmou, ainda, que o número de casos confirmados de Covid-19 no Brasil é muito menor do que o número de casos que está circulando em nossa sociedade devido a um atraso nos testes, o que significa que vai haver uma alta expressiva nos próximos dias com o aumento da capacidade de testagem.

Por Ricardo Brito; Texto de Pedro Fonseca; Edição de Maria Pia Palermo