Cenário do coronavírus no Brasil é mais nacional do que regional, diz Mandetta

Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta 11/03/2020 REUTERS/Adriano Machado

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil está registrando uma expansão sistemática em bloco dos casos de coronavírus em quase todas as regiões, o que desenha um quadro mais nacional do que regional, disse nesta quinta-feira o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, acrescentando que haverá um panorama mais claro na semana que vem.

Ele destacou que é importante a continuidade do monitoramento para que o cenário seja confirmado, o que eventualmente poderia levar a alterações na projeção do número de casos e à avaliação da necessidade de expansão do sistema de controle.

“Se ela (quantidade de casos) levantar toda em bloco, vai ser muito mais complexo, muito mais difícil de a gente monitorar. É importante que nos gráficos a gente tenha qual está sendo o percentual de aumento”, disse o ministro, que citou como exceção a região Norte, onde há apenas oito casos confirmados.

O aumento “em bloco” e espalhado dos casos, segundo Mandetta, está alinhado ao crescimento da transmissão comunitária, que já foi registrada nos municípios de Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Tubarão (SC), além dos Estados de São Paulo e Pernambuco.

Mesmo com a expansão do vírus, o ministro garantiu que o país seguirá apresentando números verdadeiros em relação à doença, e que buscará estar o mais próximo possível do que de fato acontece.

“Por mais duro que seja, o Brasil vai trabalhar com os números verdadeiros... Aqui vai ser bem científico, bem técnico, a coisa. Não é para nenhum caso ficar fora”, afirmou Mandetta em entrevista coletiva.

Nesta quinta-feira, o ministério atualizou a contagem de casos confirmados no país para 621, avanço de 193 em relação à véspera, além de verificar seis mortes em decorrência do Covid-19. [nL1N2BC277]

Por Gabriel Araujo