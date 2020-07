México reforça checagem na fronteira contra coronavírus em meio a feriado de 4 de julho

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Autoridades mexicanas instalarão postos de checagem de saúde em vários pontos de entrada ao longo de sua fronteira norte neste fim de semana, já que autoridades mexicanas e norte-americanas temem que uma onda de travessias para o feriado de 4 de julho possa espalhar o coronavírus.

Os consulados mexicanos nos Estados Unidos reiteraram nos últimos dias alertas nas mídias sociais sobre as medidas de maior checagem programadas de 2 a 5 de julho e pediram que as pessoas se abstivessem de cruzar a fronteira para lazer ou turismo.

A proibição de viagens não essenciais à fronteira está em vigor desde março, na tentativa de ambos os governos de limitar as infecções por coronavírus, mas o tráfego internacional tem sido movimentado.

A região da fronteira norte do México abriga grande população com green card e cidadãos dos EUA, incluindo pessoas com dupla cidadania, com ir e vir normalmente liberado.