Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, no Palácio Nacional na Cidade do México 16/08/2019 Escritório de Imprensa de Andrés Manuel López Obrador/Divulgação via REUTERS

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, espera poder colocar uma vacina para a Covid-19 em uso no país durante o primeiro trimestre do próximo ano, disse ele em um vídeo no Twitter no domingo.

Seu governo firmou uma parceria com a Argentina e a empresa farmacêutica AstraZeneca para produzir uma vacina para distribuição em toda a América Latina.

Por Daina Beth Solomon