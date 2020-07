Primeira-dama Michelle Bolsonaro testa positivo para Covid-19

Pimeira-dama Michelle Bolsonaro durante cerimônia no Palácio do Planalto 07/04/2020 REUTERS/Adriano Machado

(Reuters) - A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, teve resultado positivo em um teste de Covid-19 na quarta-feira, informou nesta quinta a Secretaria Especial de Comunicação Social, poucos dias após o presidente Jair Bolsonaro ter ficado livre da infecção.

“Ela apresenta bom estado de saúde e seguirá todos os protocolos estabelecidos. A primeira-dama está sendo acompanhada pela equipe médica da Presidência da República”, informou a secretaria em nota.

Bolsonaro anunciou que estava com a Covid-19 no dia 7 de julho. Apenas no último sábado um teste realizado pelo presidente mostrou que ele não estava mais com o vírus.

Também nesta quinta-feira, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, anunciou que está com a doença. Ele é o quinto ministro do governo Bolsonaro infectato pelo novo coronavírus.

O Ministério da Saúde informou na quarta-feira um novo recorde de mortes registradas em 24 horas por Covid-19 no Brasil, com mais 1.595 óbitos, elevando o total de vítimas fatais da doença no país a 90.134.

No mesmo dia, houve também um novo recorde de casos confirmados, com mais 69.074 infecções, totalizando 2.552.265.