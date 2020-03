(Reuters) - Um paciente do Estado de São Paulo se tornou a primeira vítima fatal do novo coronavírus no Brasil, informou a Secretaria de Estado de Saúde nesta terça-feira.

O secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann, e o Coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, David Uip, vão fornecer informações relacionadas à morte em entrevista coletiva nesta tarde, disse a secretaria em nota.

Por Aluísio Alves