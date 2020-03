Brasil tem 159 mortes por coronavírus, diz Ministério da Saúde; casos vão a 4.579

Brasília 29/3/2020 REUTERS/Adriano Machado

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil atingiu nesta segunda-feira 159 mortes em decorrência do coronavírus, informou o Ministério da Saúde, um aumento de 23 vítimas —ou 17%— em relação à véspera.

O número de casos confirmados de Covid-19 no país, enquanto isso, avançou para 4.579, um avanço de 323 casos, ou 7,6%, na comparação com os números de domingo, apontou a pasta em plataforma online para contagem das infecções.

Ainda segundo o ministério, esta é a terceira queda consecutiva no balanço diário de novos casos confirmados. No domingo, 353 novos casos haviam sido detectados, ante 487 no sábado e 502 na sexta-feira.

São Paulo segue como o Estado com maior número de casos da doença no Brasil, 1.517, avanço de 4,5% em relação ao dia anterior. O Estado possui ainda 113 mortes provocadas pelo Covid-19.

Na sequência, vem o Rio de Janeiro, com 657 casos e 18 óbitos.

Segundo o Ministério da Saúde, 14 Estados e o Distrito Federal já contabilizaram mortes por causa da doença.

A pasta acrescentou que o índice de letalidade do novo coronavírus no Brasil é de 3,5%.