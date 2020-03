MPF pede que União pague multa de R$100 mil após Bolsonaro estimular quebra de isolamento

30/03/2020 REUTERS/Ueslei Marcelino

SÃO PAULO (Reuters) - O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro pediu que a Justiça determine o pagamento pela União de multa de 100 mil reais após o presidente Jair Bolsonaro divulgar vídeos em suas redes sociais em que caminha por cidades-satélite no Distrito Federal provocando aglomerações e contrariando orientações de isolamento social para conter o avanço do coronavírus.

No pedido, o procurador Julio José Araujo Junior cita decisão judicial que determinou que a União se abstivesse de “adotar qualquer estímulo à não observância do isolamento social recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde)”.

Para o procurador, a postura de Bolsonaro no fim de semana contraria a determinação da Justiça.

“Ao agir dessa forma, a União, por meio da Presidência da República, incorreu em descumprimento da decisão judicial, devendo incidir a multa de 100 mil reais prevista na decisão”, afirmou no pedido.

O MPF também pediu que a multa por descumprimento seja elevada para 500 mil reais diários.

Em resposta, o juiz Márcio Santoro Rocha deu 24 horas para que a União se manifeste sobre o pedido do Ministério Público Federal no Rio.

No domingo, Bolsonaro divulgou vídeos em suas redes sociais nos quais visita um supermercado e conversa com um vendedor ambulante em cidades-satélite de Brasília. Nos vídeos ele defende a necessidade de se abandonar medidas de isolamento horizontal e a volta das pessoas ao trabalho.

Por Eduardo Simões