"Não acaba até que vírus não esteja em qualquer lugar do mundo", diz OMS

Sede da Organização Mundial da Saúde em Genebra 18/05/2020 REUTERS/Denis Balibouse

GENEBRA (Reuters) - Alguns países viram “repiques” de casos de Covid-19 com o relaxamento do lockdown e a população tem de continuar a se proteger contra o coronavírus, disse a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta sexta-feira.

“Sobre repiques, sim, vimos em países ao redor do mundo —não estou falando especificamente da Europa— quando lockdowns foram relaxados, quando as medidas de distanciamento social foram afrouxadas, as pessoas às vezes interpretam isso como ‘ok, acabou’”, disse a porta-voz da OMS Margareth Harris em briefing da Organização das Nações Unidas (ONU) em Genebra.

“Não acabou. Não acaba até que o vírus não esteja em qualquer lugar do mundo”, disse ela, acrescentando que os manifestantes que têm ido às ruas em atos contra o racismo nos Estados Unidos têm de tomar precauções quando se reúnem.

Reportagem de Stephanie Nebehay