Chefe de gabinete do presidente nigeriano morre de coronavírus

LAGOS (Reuters) - O chefe de gabinete do presidente nigeriano morreu na sexta-feira de Covid-19, informou a Presidência neste sábado, tornando-o a pessoa de mais alto escalão no país a morrer no surto de coronavírus.

Abba Kyari atuava como guardião do presidente Muhammadu Buhari, de 77 anos. Após sua reeleição no ano passado, Buhari ordenou que os ministros canalizassem todas as comunicações através dele.

Kyari tinha problemas de saúde, incluindo diabetes. Sua idade não foi divulgada oficialmente, embora dois assessores da Presidência tenham dito que ele tinha 70 anos. A Reuters informou em 24 de março que ele havia contraído a doença.

A Nigéria tem 493 casos confirmados de coronavírus e 17 mortes, de acordo com o Centro de Controle de Doenças do país.