Prefeito de Nova York pede mais ajuda federal para enfrentar avanço do coronavírus

NOVA YORK (Reuters) - O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, fez um apelo por mais ajuda do governo do Estados Unidos antevendo uma disparada de casos da Covid-19 na próxima semana, e novas estatísticas confirmaram que centenas de milhares de pessoas de todo o país perderam o emprego.

Profissionais de saúde levam corpo de pessoa morta em hospital no Brooklyn 02/04/2020 REUTERS/Brendan Mcdermid

Os empregadores norte-americanos eliminaram 701 mil postos de trabalho no mês passado, pondo fim a um recorde de 113 meses seguidos de crescimento do emprego, já que uma série de interdições ordenadas pelos Estados para conter a disseminação do vírus começaram a forçar os negócios a dispensar funcionários, disse o Departamento do Trabalho.

Nas últimas duas semanas, quase 10 milhões de trabalhadores pediram benefício de seguro-desemprego.

“O que estamos assistindo em tempo real é a maior sangria do mercado de trabalho americano desde a Grande Depressão”, disse Joe Brusuelas, economista-chefe da RSM de Austin, no Texas.

De Blasio, prefeito da cidade mais populosa dos EUA, participou de programas de televisão matutinos nesta sexta-feira para pedir mais ajuda federal. Ele está solicitando 1 mil enfermeiros, 150 médicos e 300 terapeutas respiratórios porque se acredita que o número de casos da Covid-19 aumentará acentuadamente na metrópole na semana que vem.

“Acho que, de alguma maneira, existe em Washington a suposição de que há semanas para se preparar”, disse De Blasio na MSNBC. “Não há mais semanas. Agora são dias”.

Mais de um quarto das 6.058 mortes de coronavírus computadas pela Universidade Johns Hopkins nos EUA até a manhã desta sexta-feira ocorreram na cidade de Nova York.

As infecções nos EUA, que totalizam 240 mil, representam cerca de 24% dos mais de 1 milhão de casos em todo o mundo.

(Por Maria Caspani em Nova York e Lucia Mutikani em Washington; Reportagem adicional de Peter Szekely, Lisa Lambert, Maria Caspani, Susan Heavey, Steve Holland e Dan Whitcomb)

((Tradução Redação Rio de Janeiro; 55 21 2223-7128))