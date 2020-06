Brasil tem 867 mil casos confirmados de Covid-19 e 43.332 mortos

Hospital Nilton Lins, em Manaus 3/6/2020 REUTERS/Bruno Kelly

(Reuters) - O Brasil registrou neste domingo mais 17.110 casos confirmados do novo coronavírus e totaliza 867.624 infecções, informou o Ministério da Saúde, acrescentando que foram notificadas 612 mortes adicionais, elevando o total de óbitos no país para 43.332.

Os números de casos e mortes da Covid-19 normalmente têm queda no final de semana devido a um atraso nas notificações. Em contrapartida, costumam registrar altas na segunda ou na terça-feira, quando os dados de sábado e domingo são atualizados.

O Brasil é o segundo país do mundo com mais casos e mais mortes em consequência da Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos.

