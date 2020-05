Governador diz que arredores da cidade de Nova York podem reabrir no fim de semana

Caminhões refrigerados utilizados para armazenar corpos durante pandemia de coronavírus em Nova York 05/05/2020 REUTERS/Brendan McDermid

(Reuters) - O governador de Nova York, Andrew Cuomo, disse nesta segunda-feira que várias regiões nos arredores da cidade de Nova York podem começar a reativar suas economias no fim de semana depois de cumprirem critérios relacionados a hospitalizações e exames do novo coronavírus.

Cuomo disse que as regiões do Lago Finger, do Vale de Mohawk e de Southern Tier, no centro e no oeste do Estado de Nova York, atenderam os sete critérios de reabertura, entre eles um declínio de duas semanas nas mortes em hospitais e pessoas suficientes para rastrear os contatos de casos novos.

O governador também disse que certos negócios e atividades recreativas, como tênis, paisagismo e cinemas drive-in, podem abrir no dia 15 de maio, quando uma ordem de confinamento domiciliar vai expirar. As regiões que se qualificarem também terão permissão para reabrir após esta data.

“Algumas regiões estão prontas hoje”, disse Cuomo em entrevista coletiva diária. “Elas só precisam colocar alguns elementos de logística em ordem até o final da semana”.

Devido à disseminação rápida do coronavírus na cidade de Nova York, o Estado de Cuomo é de longe o mais atingido pela pandemia nos Estados Unidos, respondendo por mais de um terço das quase 80 mil vidas perdidas nos EUA, de acordo com uma contagem da Reuters.

Mas um isolamento de quase dois meses de escolas e negócios não essenciais funcionou para limitar as infecções, impedindo o colapso da rede hospitalar da metrópole. As hospitalizações mostram tendência de baixa há quase um mês, e as 161 fatalidades relatadas no domingo marcam o menor número diário de mortes desde 26 de março.

(Por Nathan Layne, em Wilton, Connecticut; Maria Caspani, em Nova York; e Rajesh Kumar Singh, em Chicago)

((Tradução Redação Rio de Janeiro; 55 21 2223-7128))