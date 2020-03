Governador de Nova York pede ajuda a profissionais de saúde dos EUA; mortes vão a 1.218

Pessoas fazem fila para serem testadas para o coronavírus, no Queens, Nova York 30/03/2020 REUTERS/Jeenah Moon

(Reuters) - O governador de Nova York, Andrew Cuomo, apelou nesta segunda-feira para profissionais de saúde dos Estados Unidos irem ao seu Estado para ajudar os hospitais a lidar com a disparada nos casos de coronavírus, que já matou mais de 1.200 pessoas no Estado.

“Por favor, venham nos ajudar em Nova York agora”, disse Cuomo em um briefing. “Precisamos de ajuda.”

Segundo o governador, os casos de coronavírus no Estado de Nova York subiram a 66.487 nesta segunda-feira, ante 59.513 um dia antes, enquanto as mortes em decorrência do Covid-19 chegaram a 1.218, ante 965 na véspera.

Reportagem de Nathan Layne em Wilton, Connecticut