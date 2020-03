TÓQUIO (Reuters) - O Japão realizará os Jogos Olímpicos que estavam marcados para este ano em 2021, disse nesta terça-feira o primeiro-ministro do país, Shinzo Abe.

Ele fez a declaração em um briefing com repórteres após um telefonema com o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach.

Reportagem de Sakura Murakami