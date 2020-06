OMS diz estar recebendo suporte necessário, França e Alemanha manifestam apoio

Diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durantte entrevista coletiva em Genebra 25/06/2020 REUTERS/Denis Balibouse

GENEBRA (Reuters) - França e Alemanha manifestaram seu apoio à Organização Mundial da Saúde (OMS) no combate ao coronavírus nesta quinta-feira, com a Alemanha afirmando que contribuirá com cerca de meio bilhão de euros em financiamento para a agência da Organização das Nações Unidas neste ano.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus, disse em entrevista coletiva em Genebra que a agência, amplamente criticada pelos Estados Unidos, está recebendo todo o apoio financeiro e político de que precisa.

Mais de 9,44 milhões de pessoas se infectaram com o novo coronavírus em todo o mundo e 481.672 morreram, de acordo com uma contagem da Reuters.

Reportagem de Stephanie Nebehay, Joseph Nasr, Silke Koltrowitz e Matthias Blamont